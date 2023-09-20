Кредитная программа «Тойота Легко»: что изменилось после начала полномасштабного вторжения

Сегодня автомобиль — не просто средство передвижения. Это отражение характера его владельца, надежный помощник при любых обстоятельствах: отвезет на работу, доставит детей в садик, школу или кружки, поможет с вашим малым бизнесом, привезет на отдых.

А сейчас, когда в Украине происходят военные действия, транспортные средства спасли не один миллион жизней граждан, они ежедневно помогают и бойцам на фронте, и волонтерам. Поэтому иметь сейчас автомобиль — не прихоть, а жизненная необходимость.

Безопасность и надежность, в сочетании с передовыми технологиями — главные характеристики столь нужных сегодня для украинцев автомобилей. Именно за эти отличия самыми популярными в мире являются машины Toyota.

Компания Toyota постоянно совершенствует и разрабатывает все новые и новые программы, акции, чтобы каждый, кто мечтает о собственном автомобиле бренда Toyota, мог с легкостью себе его позволить. Так появилась кредитная программа «Тойота Легко».

Далее в статье мы подробно расскажем, как воспользоваться услугой, какие условия кредитования от дилера Toyota и на какой модельный ряд распространяется программа.

В чем специфика программы кредитования от Toyota?

Тойота Легко — специально разработанная программа финансирования для покупки нового автомобиля Toyota с остаточным платежом. По ее условиям кредит предоставляется на 3 года, по истечении которых покупатель должен оплатить остаточный платеж в 30% или 40% суммы кредита (размер зависит от процента предоплаты за авто). Процентные ставки здесь вдвое меньше, чем при классическом автокредитовании. Также в тело кредита уже включено полное автострахование каско.

Погашение «Тойота Легко» происходит ежемесячно равными частями — аннуитет .

Преимуществами таких условий покупки авто являются:

программа распространяется на весь модельный ряд бренда;

клиент быстро получает решение о предоставлении кредита;

процентная ставка фиксирована в течение всех 36 месяцев;

полная гарантия выкупа автомобиля дилером по высокой цене (уже на стадии покупки авто покупатель может договориться с дилерским центром о предстоящей сумме автовыкупа. Обычно это 70% от его первоначальной стоимости);

возможность досрочного погашения суммы задолженности с первого месяца без ограничений и дополнительных комиссий;

дилер дарит 3 бесплатных технических обслуживания (исключительно регламентные работы, не включают стоимость установки или демонтажа дополнительных аксессуаров или устранение выявленных ошибок и прочее)*.

Через 3 года клиент может:

Обменять автомобиль на новый Тойота по программе «Трейд-ин», оплатив разницу стоимостей:

Шаг 1. От оценочной стоимости, предлагаемой автосалоном за подержанное авто, вычитается размер остаточного платежа.

Шаг 2. Окончательная цена нового автомобиля равна разности его полной стоимости и суммы по шагу 1.

Продать подержанное авто дилерскому центру. Так владельцу не придется платить остаточный платеж. Автосалон оценит стоимость авто и выплатит продавцу разницу между стоимостью и остаточным платежом.

Оформить кредит еще до 2 лет по классической схеме и окончательно выкупить свою Toyota. Но важно отметить, что процент по кредиту увеличивается еще на 2%.

Главные отличия программы в довоенный период и после полномасштабного вторжения

До 24.02.2022 г. Действующие Предоплата за авто, % Процентная ставка в гривнах на 36 месяцев кредитования, % Предоплата за авто, % Процентная ставка в гривнах на 36 месяцев кредитования, % 10−29,99 6,99 30−39,99 7,99 30−50 5,99 40−49,99 7,99 65 5,49 50−64,99 6,99 65 6,99 Разовая комиссия — 0% от суммы займа. Обратите внимание! Если предоплата составляет 65%, остаточный платеж в 40% не предусмотрен.

Как видно из таблицы, с началом войны бренд Toyota сменил процентные диапазоны внесения предоплат за новое авто. Но, учитывая инфляцию, нестабильность в экономике и чрезвычайные обстоятельства, которые могут возникнуть в любой момент, процентная ставка по кредиту «Toyota Легко» увеличилась всего на 1−1,5%. Это свидетельствует о том, что японский производитель заботится о своих украинских клиентах и ценителях Toyota.

По-прежнему в программе отсутствуют какие-либо комиссии банка и дополнительные платежи, дилерский центр предоставляет гарантию выкупа автомобиля по высокой стоимости, дарит 3 бесплатных т/о, а вы можете легко менять подержанный автомобиль на новый каждые 3 года.

Таким образом, видим, что Toyota, несмотря на военные действия в Украине, не оставляет своих клиентов, а делает все возможное, чтобы вы по-прежнему могли наслаждаться путешествиями, устраивать собственный бизнес, решать все неотложные дела, помогать другим вместе с любимым автомобилем марки Toyota.

*за более подробной информацией обращайтесь в официальные дилерские центры Toyota в Украине.