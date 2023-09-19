Минфин на аукционе продал облигации более чем на 14,7 миллиарда

Министерство финансов 19 сентября на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 14,76 млрд грн в эквиваленте, что на 0,51 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 14,25 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.

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Что предлагали инвесторам

19 сентября Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:

1,29 млрд грн под 17,65% с погашением 2 октября 2024;

2,15 млрд грн под 18,31% с погашением 18 июня 2025;

2,44 млрд грн под 19,19% с погашением 4 ноября 2026 года.

В иностранной валюте:

$191,22 млн под 4,79% с погашением 5 сентября 2024 года.

48,46 млн евро под 3,25% с погашением 12 сентября 2024 года.

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.

Напомним

«Минфин» писал, что 20 июня Министерство финансов разместило на аукционе облигации на рекордные 31,4 млрд грн. Это самая большая сумма, привлеченная в госбюджет за неделю от продажи ОВГЗ с начала года.