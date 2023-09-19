Курс валют на вечер 19 сентября: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожало на 4 копейки в покупке и продаже.

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Валюта Открытие 19 сентября Закрытие 19 сентября Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 39,05/39,43 39,09/39,47 4/4

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,90−38,60 грн. Евро покупают за 40,60 грн, а продают за 41,40 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,48−38,65, евро — 41,25−41,50 грн.

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