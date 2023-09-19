Евросоюз предлагает продлить временную защиту для украинцев до 2025 года

Европейская Комиссия предложила продлить временную защиту для украинцев, выехавших в Евросоюз из-за российской агрессии, с 4 марта 2024 года по 3 марта 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Отмечается, что такое решение обеспечит уверенность и поддержку более 4 млн человек, пользующихся защитой в ЕС.

Напомним, ЕС активировал Директиву о временной защите 4 марта 2022 единодушным решением государств-членов и автоматически продлил ее действие на один год.

Комиссия считает, что причины для временной защиты сохраняются, и поэтому она должна быть продолжена как необходимая и ответная реакция на текущую нестабильную ситуацию, которая пока не способствует безопасному и долгосрочному возвращению лиц, пользующихся временной защитой в ЕС.

Теперь это предложение Комиссии должно быть принято Советом Е С .

Ранее «Минфин» писал, что в прошлом году страны ЕС предоставили временную защиту более 4,3 млн беженцам из Украины, бежавшим от российской агрессии.