Кабмин утвердил Национальный план защиты и обеспечения безопасности и устойчивости критической инфраструктуры, рассчитанный на три года. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Правительство утвердило трехлетний план защиты критической инфраструктуры
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«Утвержден Национальный план защиты и обеспечения безопасности и устойчивости критической инфраструктуры, выполнение которого предусматривается сроком 3 года», — написал Мельничук.
По его словам, план направлен на создание механизма, обеспечивающего непрерывность функционирования объектов критической инфраструктуры и согласованность действий субъектов национальной системы ее защиты.
Национальная система защиты должна также обеспечивать устойчивое и бесперебойное предоставление жизненно важных услуг.
Источник: Минфин
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