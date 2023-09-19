Правительство утвердило трехлетний план защиты критической инфраструктуры

Кабмин утвердил Национальный план защиты и обеспечения безопасности и устойчивости критической инфраструктуры, рассчитанный на три года. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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«Утвержден Национальный план защиты и обеспечения безопасности и устойчивости критической инфраструктуры, выполнение которого предусматривается сроком 3 года», — написал Мельничук.

По его словам, план направлен на создание механизма, обеспечивающего непрерывность функционирования объектов критической инфраструктуры и согласованность действий субъектов национальной системы ее защиты.

Национальная система защиты должна также обеспечивать устойчивое и бесперебойное предоставление жизненно важных услуг.