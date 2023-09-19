Цены на пшеницу отреагировали снижением на выход первого судна из украинского порта

Мировые цены на пшеницу начали снижаться сразу после того, как первое судно с зерном покинуло один из украинских черноморских портов, впервые с июля, когда Россия объявила о выходе из зернового соглашения. Об этом сообщает Bloomberg.

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«Первое судно с зерном за более чем два месяца вышло из одного из черноморских портов Украины, поскольку Киев стремится бросить вызов морской блокаде россии после провала соглашения о безопасном проходе. Цены на пшеницу упали», — говорится в сообщении.

Так, фьючерсы на пшеницу 19 сентября подешевели на 1,3% до 5,84 доллара за бушель.

Однако, как отмечает издание, пока рано говорить о каком-то существенном влиянии такого «открытия коридора».

«Рынок ожидает ответа от москвы, которая заявила, что будет рассматривать любые корабли, следующие к портам Украины, как потенциально несущие оружие. В августе российский военно-морской флот обстрелял судно, чтобы заставить его остановиться для проверок», — пишет Bloomberg.