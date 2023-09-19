Расходы общего фонда госбюджета с начала года достигли 1,88 триллиона

За январь-август 2023 общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составляет 1888,6 млрд грн. В августе расходы составили 248,4 млрд. гривен. Об этом свидетельствуют данные месячной отчетности Государственной казначейской службы Украины от 15 сентября 2023, сообщает Минфин.

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Куда направлены самые большие суммы расходов

769 млрд грн (в августе — 99,1 млрд грн) — на оплату труда с начислениями или 40,7% от общего объема расходов, затраченных за январь-август 2023 года. В частности, на денежное содержание военнослужащих направлено 594,5 млрд грн (в августе — 75,7 млрд грн).

464,8 млрд грн (в августе — 58,5 млрд грн) — на оплату использования товаров и услуг или 24,6% от общего объема расходов. Среди них:

316,8 млрд грн — для поддержки Вооруженных Сил Украины. Это приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания;

90,2 млрд грн — перечислено Национальной службой здоровья Украины на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения.

346,5 млрд грн (в августе — 41,9 млрд грн) — на социальное обеспечение (выплату пенсий, пособий, стипендий) или 18,3% от общего объема расходов. Среди них:

181,2 млрд грн — трансферт Пенсионному фонду для финансового обеспечения выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям;

117,4 млрд грн — для выплаты Министерством социальной политики на социальную защиту детей и семей, защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, для поддержки малообеспеченных семей.

100,4 млрд грн (в августе — 8,1 млрд грн) — на трансферты местным бюджетам или 5,3% от общего объема;

159,7 млрд грн (в августе — 31,6 млрд грн) — на обслуживание государственного долга или 8,5% от общего объема.