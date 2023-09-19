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19 сентября 2023, 12:23 Читати українською

ЕБРР ожидает, что инвестиции в Украину составят около 1,5 миллиарда евро в год

Европейский банк реконструкции и развития планирует продолжать инвестировать около 1,5 млрд евро в год в Украину в ближайшие два года. Об этом заявила президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо, пишет Reuters.

Европейский банк реконструкции и развития планирует продолжать инвестировать около 1,5 млрд евро в год в Украину в ближайшие два года.
Фото:depositphotos

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Инвестиции в Украину

По ее словам, сумма окончательно не установлена, потому может возрасти. Однако до сих пор существует неотложная потребность в поддержке Украины после вторжения России, особенно энергетического сектора и инфраструктуры страны.

«Это зависит от сценариев, но я бы ожидала, по крайней мере, такого же, в среднем на уровне 1,5 миллиарда евро в год, в контексте войны. Но если бы реконструкция действительно начала ускоряться, то, возможно, увеличилась бы», — сказала Рено-Бассо в кулуарах мероприятия в Chatham House в Лондоне.

Президент ЕБРР отметила актуальность поддержки энергетической безопасности Украины и ее инфраструктуры.

«Если не будет отопления, не будет электричества, зима будет очень тяжелой. Поэтому мы в основном на этом сосредотачивались», — отметила она.

Источник: Минфин
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