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19 сентября 2023, 11:59 Читати українською

Украина досрочно закачала в подземные хранилища необходимый на зиму объем газа

Общий объем природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) достиг 14,7 млрд кубометров. План по достижению баланса природного газа в хранилищах, необходимого для прохождения отопительного сезона, удалось выполнить досрочно. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго.

Общий объем природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) достиг 14,7 млрд кубометров.

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Что известно

Министр энергетики Украины Герман Галущенко, в частности, отметил эффективную работу группы «Нафтогаз».

«Накопление газа в наших хранилищах с опережением графика — важный вклад в обеспечение энергетической безопасности страны», — заявил министр.

Глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов сообщил, что компания продолжает наращивать добычу и закачку газа в ПХГ.

По его словам, за 2023 год группа запустила в работу 54 новых скважины, нарастив суточную добычу по стране до 52,7 млн кубометров газа в сутки.

Источник: Минфин
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