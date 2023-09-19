​​Госдолг США превысил $33 трлн, а нефть устанавливает новые максимумы: что нужно знать утром

Американские индексы практически не изменились в понедельник

S&P 500 вырос на 0,1%, а высокотехнологичный Nasdaq и индекс Dow Jones завершили понедельник без изменений.

Инвесторы сохраняют сдержанный настрой в преддверии решения Федеральной резервной системы США по процентным ставкам.

Двухдневное заседание комитета ФРС по денежно-кредитной политике начнется уже завтра. Практически все участники рынка ожидают, что американский регулятор оставит ставки без изменений.

Рынки Азии в основном снижаются

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index потерял сегодня 0,3%, японский Nikkei упал примерно на 1%, южнокорейский Kospi и сингапурский STI подешевели на 0,5%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng практически не изменились.

Все из-за растущих опасений по поводу китайского сектора недвижимости. На ухудшение настроений в регионе также повлияла распродажа акций японских производителей микрочипов. Распродажа произошла на фоне новостей о том, что тайваньская TSMC попросила своих основных поставщиков отложить поставки оборудования для производства микросхем на фоне слабого потребительского спроса.

Госдолг США впервые превысил $33 трлн

По данным Министерства финансов США, в понедельник американский государственный долг достиг $33,04 трлн.

Для сравнения: 40 лет назад госдолг США составлял всего $907 млрд.

Последние данные также показывают, что по итогам 2022 года госдолг вырос примерно до 97% от валового внутреннего продукта (ВВП). Ожидается, что к концу 2053 года эта цифра взлетит до 181%.

Больше всего эксперты обеспокоены тем, что рост процентных ставок за последние полтора года сделал стоимость обслуживания государственного долга США значительно более высокой.

Ожидается, что выплаты по госдолгу утроятся с почти $0,5 трлн в 2022 финансовом году до рекордных $1,4 трлн в 2032 году. К 2053 году процентные выплаты, по прогнозам, вырастут до $5,4 трлн.

Нефтяные цены достигли новых максимумов с начала года

В ходе сегодняшних торгов фьючерсы на Brent выросли на 0,6%, до $95,02 за баррель, а контракты на WTI увеличились на 1%, до $92,51.

С середины июня 2023 года нефтяные цены выросли уже более чем на 30% на фоне решений Саудовской Аравии и России сократить экспорт нефти, замечает Bloomberg.

На фоне ралли нефтяных цен генеральный директор американской Chevron Майк Вирт ожидает, что в ближайшее время нефть вернется к стоимости $100 за баррель.

Между тем генеральный директор Exxon Mobil Даррен Вудс и глава Saudi Aramco Амин Насер считают, что спрос на нефть достигнет пика гораздо позже, чем в 2030 году (прогноз Международного энергетического агентства). По их мнению, переход к более чистым источникам энергии потребует больших инвестиций и времени, чем многие сейчас прогнозируют.