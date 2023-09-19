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19 сентября 2023, 9:46 Читати українською

Отток из криптофондов за последние девять недель достиг $455 млн

Отток средств из криптовалютных инвестиционных продуктов в период со 9 по 15 сентября составил $54 млн против $59 млн неделей ранее. Такие расчеты привели аналитики CoinShares, пишет Forklog.

Отток средств из криптовалютных инвестиционных продуктов в период со 9 по 15 сентября составил $54 млн против $59 млн неделей ранее.

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Негативная динамика продлилась пятую неделю подряд. С начала года сохраняется чистый приток в размере $51 млн.

Торговые объемы выросли на 42%, до почти $1 млрд.

В биткоин-фондах зафиксирован отток в $45 млн после $69 млн в предыдущий отчетный период.

Из структур, которые позволяют открывать шорт по первой криптовалюте, инвесторы вывели $3,8 млн (неделей ранее они вложили рекордные с марта 2023 года $15 млн).

В продуктах на базе альткоинов наблюдалась смешанная динамика. В Ethereum-фондах инвесторы высвободили $4,8 млн, как и на предыдущей неделе. Из структур на базе BNB и Polygon — по $0,3 млн.

Продукты на базе Solana, Cardano и XRP привлекли $0,7 млн, $0,43 млн и $0,13 млн соответственно.

Источник: Минфин
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