За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 520 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 273460 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 18 сентября: 520 российских оккупантов, 15 БПЛА и 17 ракет
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Потери врага
- личного состава / personnel — около/ about 273460 (+520) человек / persons,
- танков / tanks — 4628 (+5) ед,
- боевых бронированных машин / APV — 8851 (+17) ед,
- артиллерийских систем / artillery systems — 6062 (+35) ед,
- РСЗО / MLRS — 778 (+2) ед,
- средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems — 526 (+1) ед,
- самолетов / aircraft — 315 (+0) ед,
- вертолетов / helicopters — 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level — 4784 (+15),
- крылатые ракеты / cruise missiles — 1479 (+17),
- корабли /катера/warships/boats — 20 (+0) ед,
- подлодки / submarines — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks — 8601 (+30) ед,
- специальная техника / special equipment — 903 (+2).
Источник: Минфин
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