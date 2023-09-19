Нацбанк аннулировал лицензии пяти небанковским финансовым учреждениям и исключил из государственного реестра финансовых учреждений три небанковских финансовых учреждения, в том числе одного страховщика, а также страхового брокера — из государственного реестра страховых и перестраховых брокеров. Об этом говорится в сообщении НБУ.
НБУ аннулировал лицензии пяти финансовым компаниям. Четыре — исключил из реестров
►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Кому аннулировали все имеющиеся лицензии
- ПО «Ломбард „Лазурит“ Бородатый, Савина» (ЕГРПОУ 23989829);
- ООО «ФК «Миг Финанс» (ЕГРПОУ 32717348).
Также на основании собственных заявлений аннулированы отдельные лицензии в:
- ООО «Смарт Финэксперт» (ЕГРПОУ 38313650) — лицензию на предоставление средств в займ, в том числе и на условиях финансового кредита;
- ООО «ФК «Онлайн Финанс» (ЕГРПОУ 42254696) — лицензию на предоставление услуг по финансовому лизингу;
- ООО «Юнит Капитал» (ЕГРПОУ 43541163) — лицензию на предоставление услуг по финансовому лизингу.
- Представительство «Виллис Полска С.А.» (ЕГРПОУ 26600967) исключено из государственного реестра страховых и перестраховых брокеров на основании поданного им заявления.
Из государственного реестра финансовых учреждений исключено:
- ПО «Ломбард „Лазурит“ Бородатый, Савина» и ООО «ФК «Миг Финанс» — на основании представленных документов;
- ОДО «СК «Гештальт Груп» (ЕГРПОУ 42801912) — в связи с аннулированием всех имеющихся лицензий на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг из-за несоответствия структуры собственности требованиям законодательства Украины.
После исключения из государственного реестра финансовых учреждений страховщик теряет статус финансового учреждения.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 23 незарегистрированных посетителя.
Комментарии