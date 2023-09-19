НБУ аннулировал лицензии пяти финансовым компаниям. Четыре — исключил из реестров

Нацбанк аннулировал лицензии пяти небанковским финансовым учреждениям и исключил из государственного реестра финансовых учреждений три небанковских финансовых учреждения, в том числе одного страховщика, а также страхового брокера — из государственного реестра страховых и перестраховых брокеров. Об этом говорится в сообщении НБУ.