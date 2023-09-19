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19 сентября 2023, 8:58 Читати українською

НБУ аннулировал лицензии пяти финансовым компаниям. Четыре — исключил из реестров

Нацбанк аннулировал лицензии пяти небанковским финансовым учреждениям и исключил из государственного реестра финансовых учреждений три небанковских финансовых учреждения, в том числе одного страховщика, а также страхового брокера — из государственного реестра страховых и перестраховых брокеров. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Нацбанк аннулировал лицензии пяти небанковским финансовым учреждениям и исключил из государственного реестра финансовых учреждений три небанковских финансовых учреждения, в том числе одного страховщика, а также страхового брокера — из государственного реестра страховых и перестраховых брокеров.
Фото:depositphotos

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Кому аннулировали все имеющиеся лицензии

  • ПО «Ломбард „Лазурит“ Бородатый, Савина» (ЕГРПОУ 23989829);
  • ООО «ФК «Миг Финанс» (ЕГРПОУ 32717348).

Также на основании собственных заявлений аннулированы отдельные лицензии в:

  • ООО «Смарт Финэксперт» (ЕГРПОУ 38313650) — лицензию на предоставление средств в займ, в том числе и на условиях финансового кредита;
  • ООО «ФК «Онлайн Финанс» (ЕГРПОУ 42254696) — лицензию на предоставление услуг по финансовому лизингу;
  • ООО «Юнит Капитал» (ЕГРПОУ 43541163) — лицензию на предоставление услуг по финансовому лизингу.
  • Представительство «Виллис Полска С.А.» (ЕГРПОУ 26600967) исключено из государственного реестра страховых и перестраховых брокеров на основании поданного им заявления.

Из государственного реестра финансовых учреждений исключено:

  • ПО «Ломбард „Лазурит“ Бородатый, Савина» и ООО «ФК «Миг Финанс» — на основании представленных документов;
  • ОДО «СК «Гештальт Груп» (ЕГРПОУ 42801912) — в связи с аннулированием всех имеющихся лицензий на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг из-за несоответствия структуры собственности требованиям законодательства Украины.

После исключения из государственного реестра финансовых учреждений страховщик теряет статус финансового учреждения.

Источник: Минфин
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