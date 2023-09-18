Банки в июле 2023 года выдали 604 ипотечных кредита на 878,1 миллиона

По данным ежемесячного опроса банков об ипотечных кредитах, в июле объем предоставленных населению кредитов по сравнению с июнем вырос на 16,4%, количество — на 14,6%. Ключевой драйвер в ипотечном сегменте — льготное кредитование в рамках программы «еОселя», говорится в сообщении регулятора.

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Ипотечные кредиты

О выдаче новой ипотеки в июле проинформировали 5 банков, кредитовавших приобретение жилья преимущественно на вторичном рынке недвижимости.

Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам сохранилась на уровне 7,9%, как и в июне.

Где выдано больше всего

В региональном разрезе больше ипотечных кредитов в июле выдано в г. Киев и Киевской области — 247 договоров на общую сумму 422,8 млн грн (48,1% от общего объема), Ровенской (46 договоров на 60 млн грн), Львовской (32 на 52,1 млн грн) и Винницкой (31 на 46 млн грн) областях.

Методика опроса

В ходе опроса в августе 2023 года ответы предоставили 26 банков с долей 95% от общего валового ипотечного портфеля на конец 2021 года.