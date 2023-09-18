Курс валют на вечер 18 сентября: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро в покупке подешевел на 1 копейку, а в продаже подорожал на 1 копейку.

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На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,70−38,40 грн. Евро покупают за 40,50 грн., а продают за 41,22 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,38−38,50, евро — 41,08−41,25 грн.

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