К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро в покупке подешевел на 1 копейку, а в продаже подорожал на 1 копейку.
Курс валют на вечер 18 сентября: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок
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На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,70−38,40 грн. Евро покупают за 40,50 грн., а продают за 41,22 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,38−38,50, евро — 41,08−41,25 грн.
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Источник: Минфин
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