ЕС готовит 12-й пакет санкций против россии. Bloomberg узнал подробности

Новые антироссийские санкции, которые могут быть представлены уже в следующем месяце, вероятно, будут включать запрет на российские алмазы и долгожданное предложение использовать прибыль от замороженных активов центрального банка россии для помощи Киеву, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

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Подробности 12 пакета

Группа стран-членов, в том числе Польша и страны Балтии, хочет пойти еще дальше, сказали источники, и призвала к дополнительным санкциям в отношении СПГ и ИТ-услуг.

Группа также призвала ввести ограничения на ядерный сектор россии. Но эти попытки уже не раз встречали сопротивление, поскольку против них выступает слишком много государств-членов, отметило издание.

Более ранние попытки ввести санкции против российских драгоценных камней в Европе встретили сопротивление со стороны ведущих стран-импортеров, таких, как Бельгия, утверждавшие, что простой запрет без глобального соглашения просто переместит прибыльную торговлю драгоценными камнями в другие места. Механизм G7 направлен на отслеживание драгоценных камней через границы, а также на введение прямого запрета с 1 января и косвенного запрета, который будет вводиться постепенно.

Новый пакет может появиться в первой половине октября или быть объявлен во время саммита ЕС-США, запланированного на следующий месяц, дата которого пока не установлена.

Любой новый пакет, вероятно, также будет включать в себя дальнейшие шаги по ограничению возможности россии обойти санкции ЕС через третьи страны, такие как Объединенные Арабские Эмираты и Турция.

В рамках обсуждений комиссия в ближайшие недели выдвинет предложения по введению налога на непредвиденные доходы от замороженных активов российского центрального банка, генерируемых в клиринговых палатах, несмотря на противодействие со стороны Европейского центрального банка.