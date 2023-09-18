Фонд госимущества запустил реестр санкционных активов

Фонд государственного имущества запустил сайт, содержащий перечень всех арестованных активов россиян и коллаборантов, переданных в управление фонда, говорится в сообщении пресс-службы.

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Что известно

На портале собраны данные о 136 санкционных объектах, среди них имущество Михаила Шелкова, Владимира Евтушенкова, Аркадия Ротенберга, Владимира Сальдо, Сергея Цекова, Виктора Януковича и других. Это корпоративные права, недвижимость, транспортные средства и земельные участки.

В дальнейшем арестованное имущество будет выставлено на приватизацию или аренду через систему Prozorro.Продажи, где каждый желающий в режиме реального времени сможет следить за ходом аукциона.

В пресс-службе сообщили, что уже в ближайшее время ожидается передача еще около 500 объектов российских бизнесменов и украинских коллаборантов.