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18 сентября 2023, 17:14 Читати українською

Фонд госимущества запустил реестр санкционных активов

Фонд государственного имущества запустил сайт, содержащий перечень всех арестованных активов россиян и коллаборантов, переданных в управление фонда, говорится в сообщении пресс-службы.

Фонд государственного имущества запустил сайт, содержащий перечень всех арестованных активов россиян и коллаборантов, переданных в управление фонда, говорится в сообщении пресс-службы.►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто известноНа портале собраны данные о 136 санкционных объектах, среди них имущество Михаила Шелкова, Владимира Евтушенкова, Аркадия Ротенберга, Владимира Сальдо, Сергея Цекова, Виктора Януковича и других.

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

На портале собраны данные о 136 санкционных объектах, среди них имущество Михаила Шелкова, Владимира Евтушенкова, Аркадия Ротенберга, Владимира Сальдо, Сергея Цекова, Виктора Януковича и других. Это корпоративные права, недвижимость, транспортные средства и земельные участки.

В дальнейшем арестованное имущество будет выставлено на приватизацию или аренду через систему Prozorro.Продажи, где каждый желающий в режиме реального времени сможет следить за ходом аукциона.

В пресс-службе сообщили, что уже в ближайшее время ожидается передача еще около 500 объектов российских бизнесменов и украинских коллаборантов.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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