Alibaba Group инвестирует в Турцию $2 млрд

Китайский гигант электронной коммерции Alibaba Group планирует инвестировать в Турцию $2 млрд. Об этом сообщил президент Alibaba Майкл Эванс на встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, пишет Forbes со ссылкой на Reuters и Bloomberg.

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Эрдоган находится в США для участия в 78 сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Эванс подчеркнул, что у Турции есть потенциал стать одной из ведущих стран электронного экспорта.

В заявлении Trendyol, которое является одной из самых известных в стране платформ интернет-продаж, не отмечено, когда Alibaba Group вложит эти средства. Президент Alibaba лишь отметил, что план рассчитан на «ближайший период».

Эванс также сказал, что Alibaba инвестировала в Турции $1,4 млрд через Trendyol.

Кроме того, он рассказал о подробностях новых инвестиций, включая строительство дата-центра и логистического центра в Анкаре и экспортного терминала в Международном аэропорту Стамбула.

Напомним

По данным JPMorgan, в 2020 году электронная коммерция составляла всего 5,3% от общего турецкого розничного рынка. А уже по результатам 2022 почти пятая часть всех покупок осуществляется онлайн, свидетельствуют данные Министерства торговли Турции.

За прошлый год общий объем электронной коммерции страны вырос на 109%, достигнув почти $30 млрд.