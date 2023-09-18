С начала года Нафтогаз уплатил 61 млрд грн налогов

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В частности, по его словам, 56,8 млрд грн получил госбюджет, что составляет 11,5% от общих отчислений бизнеса в государственный бюджет. Еще 4,4 млрд грн поступило в местные бюджеты.

«Мы каждый день работаем над увеличением прибыли, чтобы обеспечить еще большее отчисление в государственную казну», — сообщил Чернышов.

Он также добавил, что только в августе 2023 отчисления в госбюджет составили почти 8,2 млрд гривен.