За выходные (15−18 сентября) средняя цена по стране на бензин марки А-95 выросла на 33 копейки — до 54,20 грн/л. Бензин А-95+ подорожал на 45 копеек — до 56,94 грн/л, а дизельное топливо — на 0,31 грн/л, до 53,98 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95», пишет enkorr.ua.
Цены на АЗС: крупные сети подняли стоимость
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Как изменились цены
В частности, на ОККО и WOG бензины марки А-95, А-95-премиум и дизельное топливо подорожали на 1 грн/л: А-95 и ДТ — до 56,99 грн/л, «пятерка» с улучшенными показателями качества — до 58,99 грн/л.
Все виды горючего прибавили 80 копеек в сети АЗК BVS — А-95 и дизтопливо подорожали до 54,99 грн/л, А-95+ — до 56,99 грн/л.
«БРСМ-Нефть», KLO, «Рур групп», RLS и другие подняли цены на 0,4−1 грн/л.
Напомним
Цены на ДТ и бензин в Средиземноморье и портах северной Европы на прошлой неделе (с 7 по 14 сентября) перевалили за $1000/т. Причинная рост цен на нефть почти до $95/барр.
Источник: Минфин
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