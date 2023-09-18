Цены на АЗС: крупные сети подняли стоимость

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как изменились цены

В частности, на ОККО и WOG бензины марки А-95, А-95-премиум и дизельное топливо подорожали на 1 грн/л: А-95 и ДТ — до 56,99 грн/л, «пятерка» с улучшенными показателями качества — до 58,99 грн/л.

Все виды горючего прибавили 80 копеек в сети АЗК BVS — А-95 и дизтопливо подорожали до 54,99 грн/л, А-95+ — до 56,99 грн/л.

«БРСМ-Нефть», KLO, «Рур групп», RLS и другие подняли цены на 0,4−1 грн/л.

Напомним

Цены на ДТ и бензин в Средиземноморье и портах северной Европы на прошлой неделе (с 7 по 14 сентября) перевалили за $1000/т. Причинная рост цен на нефть почти до $95/барр.