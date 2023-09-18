Банки-банкроты в августе выплатили кредиторам почти 555 миллионов

Неплатежеспособные банки, находящиеся в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц, в августе 2023 направили на погашение требований своих кредиторов 554,8 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

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«В августе 2023 года ликвидируемые Фондом гарантирования вкладов банки направили на погашение требований своих кредиторов 554,8 млн грн», — говорится в сообщении.

Из общей суммы в августе, в частности: почти 77,8 млн. грн. направлено на удовлетворение требований 3-й очереди (требования Фонда, возникшие в случаях, определенных Законом Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц»); 4,8 млн грн — 4-й очереди (физических лиц сверх гарантированной суммы); 472,2 млн грн — 7-й очереди (юрлиц, не связанных с банками лицами), в т. ч. 443,4 млн грн — обеспеченному кредитору, а именно НБУ. Остальные средства получили кредиторы 2-й, 6-й и 8-й очередей.