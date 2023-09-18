Неплатежеспособные банки, находящиеся в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц, в августе 2023 направили на погашение требований своих кредиторов 554,8 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.
Банки-банкроты в августе выплатили кредиторам почти 555 миллионов
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«В августе 2023 года ликвидируемые Фондом гарантирования вкладов банки направили на погашение требований своих кредиторов 554,8 млн грн», — говорится в сообщении.
Из общей суммы в августе, в частности: почти 77,8 млн. грн. направлено на удовлетворение требований 3-й очереди (требования Фонда, возникшие в случаях, определенных Законом Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц»); 4,8 млн грн — 4-й очереди (физических лиц сверх гарантированной суммы); 472,2 млн грн — 7-й очереди (юрлиц, не связанных с банками лицами),
За январь-август 2023 сумма погашения требований кредиторов банков в ликвидации составила 5 342,9 млн грн,
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