​​Инвесторы готовятся к решению ФРС, а у China Evergrande новые проблемы: что нужно знать утром

Главные новости зарубежных рынков к этому утру.

Фондовые индексы США завершили неделю разнонаправленно

S&P 500 снизился на 0,2%, высокотехнологичный Nasdaq сократился на 0,4%, а индекс Dow Jones вырос на 0,1%.

Участники рынка проанализировали экономические данные за неделю, которые еще больше укрепили ожидания в пользу более высоких процентных ставок в США на более длительный срок.

На этой неделе инвесторы будут с нетерпением ждать решения чиновников Федеральной резервной системы США по вопросу ставок, а также пресс-конференцию главы американского регулятора Джерома Пауэлла.

Между тем, по данным CME FedWatch, 99% участников рынка ожидают, что комитет по денежно-кредитной политике ФРС на сентябрьском заседании примет решение оставить процентные ставки без изменений.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в основном выросли по итогам недели

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос на 1,2%, японский Nikkei прибавил 2,8%, южнокорейский Kospi подорожал на 1,7%, сингапурский STI увеличился на 2,3%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng практически не изменились.

В понедельник рынки Азии преимущественно снижаются на фоне падения акций китайских застройщиков. Фондовый рынок Японии сегодня закрыт из-за празднования в стране Дня почитания старших.

Акции китайских застройщиков снижаются из-за ареста сотрудников China Evergrande

В ходе сегодняшних утренних торгов акции китайских застройщиков, котирующиеся на фондовой бирже Гонконга, упали на 2% и более.

Все из-за снижения акций China Evergrande Group, которые потеряли сегодня 25% на фоне новостей о том, что китайская полиция задержала некоторых сотрудников компании, работающих в подразделении по управлению активами.

Ожидается, что сегодняшние задержания приведут к новым расследованиям в отношении China Evergrande Group, которые могут усугубить проблемы китайского застройщика.

China Evergrande Group — крупнейший в мире застройщик с самой большой корпоративной задолженностью. Компания находится в центре кризиса в секторе недвижимости Китая, в котором с конца 2021 года произошла череда дефолтов, потрясших мировые финансовые рынки.