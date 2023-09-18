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18 сентября 2023, 9:46 Читати українською

Канада внесла $24 млн в Международный фонд для Украины

Министр национальной обороны Канады Билл Блэр объявил о вкладе его страны в Международный фонд для Украины $24,38 млн. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра обороны Канады Билла Блэра.

Министр национальной обороны Канады Билл Блэр объявил о вкладе его страны в Международный фонд для Украины $24,38 млн.
Фото: depositphotos

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Что известно

Вклад Канады будет направлен на закупку для Украины «сот зенитных ракет малой и средней дальности и сопутствующих систем, необходимых для защиты критически важной национальной инфраструктуры Украины».

Средства будут выделены из нового финансирования военной помощи Украине в размере 500 миллионов канадских долларов, объявленного канадским премьер-министром Джастином Трюдо во время визита в Киев в июне.

Напомним

Международный фонд для Украины создала Великобритания в партнерстве с Норвегией, Нидерландами, Данией, Швецией, Исландией и Литвой. В июне стало известно, что фонд пополнится еще на 92 миллиона фунтов стерлингов для приобретения средств противовоздушной обороны Украине.

Источник: Минфин
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