За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 530 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 272320 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 16 сентября: 530 российских оккупантов, 4 танка и 4 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 272320 (+530) человек,
- танков — 4620 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 8828 (+4) ед,
- артиллерийских систем — 6003 (+15) ед,
- РСЗО — 776 (+2) ед,
- средства ПВО — 523 (+2) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4742 (+4),
- крылатые ракеты — 1455 (+0),
- корабли /катера — 20 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 8537 (+12) ед,
- специальная техника — 896 (+5).
Источник: Минфин
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