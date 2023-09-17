россия уже потратила на войну против Украины более $167 миллиардов

Россия тратит около $300 млн в день на войну с Украиной. А российский бюджет потратил за январь-июнь 2023 больше, чем планировал потратить за весь 2023 год. Несмотря на это, россия удваивает военный бюджет, а стоимость российского солдата становится все меньше. Об этом пишет Forbes.

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Расходы россии

Прямые военные расходы и стоимость утраченной техники россии за 18 месяцев войны (с 24 февраля 2022 по 24 августа 2023) составляют около $167,3 млрд, по расчетам Forbes на основе данных Генштаба ВСУ. Эта оценка не включает постоянные расходы на оборону, не связанные с военными действиями. А также не включает экономические потери страны-агрессора.

Самые большие статьи расходов: обеспечение военных действий ($51,3 млрд), зарплаты военных ($35,1 млрд), компенсации семьям погибших ($25,6 млрд) и раненых ($21 млрд) и стоимость уничтоженной техники ($34 млрд).

После стремительного падения рубля «стоимость» русского солдата для бюджета россии значительно уменьшилась. Если за 2022 год суммарные выплаты на одного бойца составляли около $200 в день, это около $120 в день.

Ввиду того, что львиная доля доходов российского бюджета состоит из нефтегазовых поступлений, девальвация российской нацвалюты фактически снижает нагрузку на бюджет для обеспечения армии. В то же время и реальные доходы русского солдата становятся ощутимо меньше. Аналогично изменилось большинство расходов в долларовом эквиваленте, не привязанных к импортной продукции и ценам на международных рынках.

Правда, это пока не помогло госбюджету рф обеспечить баланс потребностей русской армии.

По данным Reuters, только за первые шесть месяцев 2023 года россия потратила на нужды обороны 5,59 трлн рублей, что на 600 млрд рублей больше, чем было заложено в бюджете россии на весь год. Это вынудило российское правительство удвоить плановые расходы федерального бюджета на оборону на 2023 год, увеличив их до 9,7 трлн рублей.

Общий бюджет рф на 2023 год намечен на уровне 29 трлн рублей. Таким образом, 33% федерального бюджета будет израсходовано на обеспечение армии.

Также с падением рубля уменьшается стоимость компенсации военным в долларах США. Если при курсе 60 рублей/$ цена компенсации семье погибшего в россии составляла около $110 000, сейчас это всего около $65 000. Сумма компенсации раненым соответственно снизилась с $45 000 до $27 000.

Правда, уровень российских потерь в последние месяцы остается на более высоком уровне, чем в прошлом году, по данным Генштаба ВСУ. Соответственно, россия вынуждена тратить больше на компенсации.

Потери техники

Наибольшие потери врага в войне против Украины среди техники — танки и авиация.

россия потеряла 315 боевых самолетов, средней стоимостью $18,8 млн, и 316 вертолетов, средней стоимостью $10,4 млн. Но большинство потерь авиации произошло в первые полгода полномасштабного вторжения.

Сейчас главная «охота» ВСУ проходит на вражеские артиллерийские системы и ПВО. За три месяца контрнаступления украинские военные уничтожили около 2000 артиллерийских систем. Это столько же, как за весь прошлый год. В целом россия уже потеряла артиллерии и РСЗО на $5 млрд.

Также во время контрнаступления украинская дальнобойная артиллерия уничтожает примерно в 2,5 раза больше систем ПВО, чем раньше.

Общие потери российской техники в денежном эквиваленте составляют более $34 млрд за период с 24 февраля 2022 по 24 августа 2023-го.