Кабмин изменил условия программы льготных кредитов для бизнеса «5-7-9%»

Кабинет министров расширил господдержку бизнесу по программе «Доступные кредиты 5−7−9%», усилив поддержку переработки и проектов энергоэффективности, а также бизнеса на деоккупированных территориях. Соответствующее решение правительство приняло на заседании 15 сентября, сообщает пресс-служба Министерства экономики.

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Что изменилось

В то же время, Кабмин повысил ставку по льготным кредитам для пополнения оборотных средств до 13% годовых.

Принятые правительством изменения, в частности, предусматривают для бизнеса на территориях зоны высокого военного риска (деоккупированных территориях):

компенсацию процентов по программе до уровня 1% на первые два года, 5% со следующего года на инвестиционные цели и 3% на финансирование оборотного капитала;

увеличение срока кредитования до 10 лет на инвестиционные цели;

увеличение лимита программы до 150 млн грн (для предприятий, разрушенных и осуществляющих деятельность на деоккупированных территориях).

Для бизнеса, создающего наибольшую добавленную стоимость (перерабатывающие предприятия (по всем КВЭД Секции С) и по направлению энергомодернизации предусмотрено:

компенсацию процентов по программе до уровня 5−7−9%;

увеличение срока кредитования до 10 лет на инвестиционные цели;

увеличение лимита программы до 150 млн. грн.

Одновременно для всех остальных случаев устанавливается ставка 13% годовых на финансирование оборотных средств, поэтому остается ставка на уровне 5−7−9% на инвестиционные цели.

Кроме того, принятым решением постановление «О предоставлении финансовой государственной поддержки» также дополнено Порядком предоставления финансовой государственной поддержки субъектам предпринимательства по договорам факторинга (финансирование под уступку права денежного требования за поставленные товары, выполненные работы, предоставленные услуги и т. п. ).

Ограничение для банков