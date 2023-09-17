Швейцария обогнала США по уровню принятия криптовалют

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Отчет компании за этот год показал, что на первом месте второй год подряд находится Гонконг, Швейцария вышла на второе место, а США опустились на третье.



В отчете указаны лучшие страны для криптовалютных брокеров, трейдеров и энтузиастов. При составлении рейтинга аналитики учли разные релевантные факторы — от количества криптоматов и предприятий в отрасли до поисковых запросов в интернете, налоговых требований и правового статуса криптовалют.

Топ-10 стран

В этом году в топ-10 вошли пять новых стран. Словения присоединилась к Грузии на четвертом месте, Канада заняла шестое место в этом году, поднявшись на 11 позиций с 17-го места.

Австралия поднялась на восемь позиций, на седьмое место. Германия заняла восьмую строчку, а Болгария присоединилась к Панаме на девятом месте.

В прошлом году четыре страны занимали четвертое место: Хорватия, Грузия, Румыния и Объединенные Арабские Эмираты. Из них только Грузия осталась на четвертом месте, остальные покинули первую десятку.

Еще нескольким странам не удалось вернуться в этом году в топ-10. Среди них — Чехия, Греция, Словакия и Ирландия. При этом последняя опустилась на 40 мест, до 48-й позиции.

В Нидерландах наблюдалось больше всего поисковых запросов о криптовалютах за последний год, 2524 на 100 тыс. человек. Эстония — страна с наибольшим количеством блокчейн-стартапов на душу населения, оно достигает 18,4 на 100 тыс. жителей.

В Соединенных Штатах самое большое в мире количество криптобанкоматов — 9,2 на 100 тыс. человек. Но в Гонконге больше всего криптоматов по географическим параметрам — 139,9 на 1 тыс. кв. км.

Нулевая налоговая ставка по криптовалютам, согласно отчету, применяется в 12 странах. Это Коста-Рика, ОАЭ, Грузия, Швейцария, Германия, Словения, Гонконг, Сингапур, Люксембург, Португалия, Малайзия и Панама.

Но существуют некоторые различия между правилами, установленными странами из этого списка. Сингапур, например, обычно не облагает налогом прибыль физических лиц от криптоторговли, если те не считаются профессиональными трейдерами и не получают криптовалюту в качестве оплаты товаров или услуг.