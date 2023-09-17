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17 сентября 2023, 11:22 Читати українською

Швейцария обогнала США по уровню принятия криптовалют

Швейцария обогнала США по уровню принятия криптовалют, согласно данным аналитиков Forex Suggest.

Швейцария обогнала США по уровню принятия криптовалют, согласно данным аналитиков Forex Suggest.► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые Отчет компании за этот год показал, что на первом месте второй год подряд находится Гонконг, Швейцария вышла на второе место, а США опустились на третье.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые

Отчет компании за этот год показал, что на первом месте второй год подряд находится Гонконг, Швейцария вышла на второе место, а США опустились на третье.

В отчете указаны лучшие страны для криптовалютных брокеров, трейдеров и энтузиастов. При составлении рейтинга аналитики учли разные релевантные факторы — от количества криптоматов и предприятий в отрасли до поисковых запросов в интернете, налоговых требований и правового статуса криптовалют.

Топ-10 стран

В этом году в топ-10 вошли пять новых стран. Словения присоединилась к Грузии на четвертом месте, Канада заняла шестое место в этом году, поднявшись на 11 позиций с 17-го места.

Австралия поднялась на восемь позиций, на седьмое место. Германия заняла восьмую строчку, а Болгария присоединилась к Панаме на девятом месте.

В прошлом году четыре страны занимали четвертое место: Хорватия, Грузия, Румыния и Объединенные Арабские Эмираты. Из них только Грузия осталась на четвертом месте, остальные покинули первую десятку.

Еще нескольким странам не удалось вернуться в этом году в топ-10. Среди них — Чехия, Греция, Словакия и Ирландия. При этом последняя опустилась на 40 мест, до 48-й позиции.

В Нидерландах наблюдалось больше всего поисковых запросов о криптовалютах за последний год, 2524 на 100 тыс. человек. Эстония — страна с наибольшим количеством блокчейн-стартапов на душу населения, оно достигает 18,4 на 100 тыс. жителей.

В Соединенных Штатах самое большое в мире количество криптобанкоматов — 9,2 на 100 тыс. человек. Но в Гонконге больше всего криптоматов по географическим параметрам — 139,9 на 1 тыс. кв. км.

Нулевая налоговая ставка по криптовалютам, согласно отчету, применяется в 12 странах. Это Коста-Рика, ОАЭ, Грузия, Швейцария, Германия, Словения, Гонконг, Сингапур, Люксембург, Португалия, Малайзия и Панама.

Но существуют некоторые различия между правилами, установленными странами из этого списка. Сингапур, например, обычно не облагает налогом прибыль физических лиц от криптоторговли, если те не считаются профессиональными трейдерами и не получают криптовалюту в качестве оплаты товаров или услуг.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Genna Smatko
Genna Smatko
17 сентября 2023, 12:37
#
Грузія на четвертому місті от що означає відсутність корупції. А Укрвїни навіть не видно.
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