TikTok оштрафован на 345 миллионов евро. Нарушил законы ЕС по обработке данных детей

Соцсеть TikTok оштрафована на 345 млн евро за нарушение законов о конфиденциальности по обработке персональных данных детей в Европейском Союзе. Об этом сообщил главный регулятор в блоке, пишет Reuters.

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Что известно

Соцсеть TikTok нарушила ряд законов ЕС о конфиденциальности в период с 31 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года, заявила Комиссия по защите данных Ирландии (DPC).

Это первый случай, когда принадлежащий ByteDance TikTok получил выговор от DPC, ведущего регулятора в ЕС для многих мировых технологических компаний, из-за расположения их региональных штаб-квартир в Ирландии.

Представитель TikTok заявил, что не согласен с этим решением, особенно с размером штрафа, и что большая часть критики больше не актуальна в результате мероприятий, введенных до начала расследования DPC в сентябре 2021 года.

В DPC заявили, что нарушения TikTok включали то, что в 2020-м учетные записи для пользователей младше 16 лет были установлены как «публичные» по умолчанию.

TikTok добавил более жесткий родительский контроль в ноябре 2020 года и сделал все аккаунты лиц в возрасте до 16 лет закрытыми по умолчанию в январе 2021-го.