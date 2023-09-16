За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 350 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 271 790 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 15 сентября: 350 российских оккупантов, 4 танка и 24 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 271790 (+350) человек,
- танков — 4616 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 8824 (+10) ед,
- артиллерийских систем — 5988 (+16) ед,
- РСЗО — 774 (+0) ед,
- средства ПВО — 521 (+0) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4738 (+24),
- крылатые ракеты — 1455 (+0),
- корабли/катера — 20 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 8525 (+33) ед,
- специальная техника — 891 (+2).
Источник: Минфин
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