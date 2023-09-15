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15 сентября 2023, 18:46 Читати українською

«Доступные кредиты 5-7-9%»: Кабмин изменил условия программы льготных кредитов для бизнеса

Кабинет министров расширил государственную поддержку для бизнеса по программе «Доступные кредиты 5−7-9%», усилив поддержку переработки и проектов энергоэффективности, а также бизнеса на деоккупированных территориях. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Кабинет министров расширил государственную поддержку для бизнеса по программе «Доступные кредиты 5−7-9%», усилив поддержку переработки и проектов энергоэффективности, а также бизнеса на деоккупированных территориях.
Фото: pixabay.com

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Кабмин повысил ставку по льготным кредитам для пополнения оборотных средств до 13% годовых.

«Мы стремимся акцентировать усилия, во-первых, на помощи бизнеса, работающего на деоккупированных территориях, наиболее пострадавшего с начала войны и требующего наибольшего внимания государства.

Во-вторых — на развитие отраслей и направлений, которые дают наибольший экономический эффект, генерируют высокую добавленную стоимость и должны стать драйверами роста экономики. Государственная помощь будет открыта для всей переработки и предприятий, работающих в сфере энергоэффективности", — заявила глава Минэкономики Юлия Свириденко.

Принятые правительством изменения, в частности, предполагают для бизнеса на территориях зоны высокого военного риска (деоккупированных территориях):

  • компенсацию процентов по программе до уровня 1% на первые два года, 5% со следующего года на инвестиционные цели и 3% на финансирование оборотного капитала;
  • увеличение срока кредитования до 10 лет на инвестиционные цели;
  • увеличение лимита программы до 150 млн грн (для предприятий, разрушенных и осуществляющих деятельность на деоккупированных территориях).

Для бизнеса, создающего наибольшую добавленную стоимость (перерабатывающие предприятия (по всем КВЭД Секции С), и по направлению энергомодернизации предусмотрено:

  • компенсацию процентов по программе до уровня 5−7-9%;
  • увеличение срока кредитования до 10 лет на инвестиционные цели;
  • увеличение лимита программы до 150 млн грн.

Одновременно для всех остальных случаев устанавливается ставка 13% годовых на финансирование оборотных средств, поэтому остается ставка на уровне 5−7-9% на инвестиционные цели.

Принятое решение правительства постановление «О предоставлении финансовой государственной поддержки» также дополнено Порядком предоставления финансовой государственной поддержки субъектам предпринимательства по договорам факторинга (финансирование под уступку права денежного требования за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги и т. п.).

«Внедряя господдержку по договорам факторинга, мы расширяем возможности программы по поддержке отечественного производителя», — отметила Юлия Свириденко.

Основные положения Порядка:

  • господдержка бизнеса по договорам факторинга осуществляется Фондом развития предпринимательства внутри полученных средств, предусмотренных в государственном бюджете;
  • фактором может быть только банк, имеющий соответствующую лицензию, и только по договорам внутреннего факторинга;
  • максимальный лимит финансирования на контрагента и группу — до 95% суммы денежного требования, или до 150 млн грн (с учетом полученной господдержки по программам кредитования и лизинга);
  • максимальный срок пользования факторинговым финансированием для субъекта предпринимательства — 360 дней;
  • государство компенсирует предпринимателю расходы по уплате базового вознаграждения до уровня 13% годовых.

Также Порядок регламентирует ограничения для банков размеров процентной ставки, единовременной комиссии и комиссии за дополнительные услуги, повышенного (штрафного) вознаграждения за нарушение субъектом предпринимательства условия договора факторинга и т. п., устанавливает критерии для предпринимателей, которые будут претендовать на госпомощь по договорам факторинга и требования к договорам факторинга.

Источник: Минфин
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