Курс валют на вечер 15 сентября: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро в покупке не изменился, а в продаже подорожал на 1 копейку.

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Валюта Открытие 15 сентября Закрытие 15 сентября Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 38,99/39,37 38,99/39,38 0/1

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,75−38,40 грн. Евро покупают за 40,50 грн, а продают за 41,30 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,22−38,25, евро — 40,90−41,10 грн.

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