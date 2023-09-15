В первом полугодии украинцы активно осуществляли переводы в пределах Украины и получали их из-за рубежа — НБУ

В Украину за январь-июнь 2023 года с использованием систем перевода средств (созданных как резидентами, так и нерезидентами) было перечислено $1 306 млрд в эквиваленте. Об этом свидетельствуют данные , полученные НБУ при осуществлении оверсайта платежной инфраструктуры.

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Откуда больше всего поступило средств

Через системы перевода средств больше всего средств в Украину поступило из:

Италии (20,85%),

США (17,74%),

Израиля (15,59%),

Германии (8,61%),

Ирландия (5,2%).

Средняя сумма

Средняя сумма одного трансграничного перевода в Украину составила $228.

Лидеры по сумме переводов в Украину

Лидерами по сумме переводов в Украину были следующие системы перевода средств:

Western Union (платежная организация — резидент США) — 48,63% всех переводов;

MoneyGram (платежная организация — резидент США) — 21,6% всех переводов;

PrivatMoney (платежная организация — АО КБ «ПриватБанк») — 13,46% всех переводов.

В НБУ отметили, что всего за январь-июнь 2023 года, по предварительным данным, в Украину со всего мира перечислено $5 712 млн в эквиваленте, включая переводы через официальные каналы (банки, международные системы денежных переводов, почтовые отделения) и неофициальные (путем передачи денег из рук в руки).

Внутригосударственные переводы

Объем внутригосударственных переводов, осуществленных через системы перевода средств составил 300,6 млрд грн (или $8 221 млн в эквиваленте) за январь-июнь 2023 года.

Средняя сумма одного перевода в пределах Украины составила 770 грн.

Лидером по сумме переводов в пределах Украины стала система перевода средств NovaPay (35% всех внутригосударственных переводов).

Деятельность на территории Украины в январе-июне этого года осуществляли 35 систем перевода средств, из которых: