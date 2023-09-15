В Украину за январь-июнь 2023 года с использованием систем перевода средств (созданных как резидентами, так и нерезидентами) было перечислено $1 306 млрд в эквиваленте. Об этом свидетельствуют данные, полученные НБУ при осуществлении оверсайта платежной инфраструктуры.
В первом полугодии украинцы активно осуществляли переводы в пределах Украины и получали их из-за рубежа — НБУ
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Откуда больше всего поступило средств
Через системы перевода средств больше всего средств в Украину поступило из:
- Италии (20,85%),
- США (17,74%),
- Израиля (15,59%),
- Германии (8,61%),
- Ирландия (5,2%).
Средняя сумма
Средняя сумма одного трансграничного перевода в Украину составила $228.
Лидеры по сумме переводов в Украину
Лидерами по сумме переводов в Украину были следующие системы перевода средств:
- Western Union (платежная организация — резидент США) — 48,63% всех переводов;
- MoneyGram (платежная организация — резидент США) — 21,6% всех переводов;
- PrivatMoney (платежная организация — АО КБ «ПриватБанк») — 13,46% всех переводов.
В НБУ отметили, что всего за январь-июнь 2023 года, по предварительным данным, в Украину со всего мира перечислено $5 712 млн в эквиваленте, включая переводы через официальные каналы (банки, международные системы денежных переводов, почтовые отделения) и неофициальные (путем передачи денег из рук в руки).
Внутригосударственные переводы
Объем внутригосударственных переводов, осуществленных через системы перевода средств составил 300,6 млрд грн (или $8 221 млн в эквиваленте) за январь-июнь 2023 года.
Средняя сумма одного перевода в пределах Украины составила 770 грн.
Лидером по сумме переводов в пределах Украины стала система перевода средств NovaPay (35% всех внутригосударственных переводов).
Деятельность на территории Украины в январе-июне этого года осуществляли 35 систем перевода средств, из которых:
- 26 — созданные резидентами,
- 9 — нерезидентами (пять систем из США, две — из Великобритании, по одной — из Грузии и Канады).
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