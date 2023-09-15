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15 сентября 2023, 14:06 Читати українською

Потребительские настроения украинцев в августе улучшились — исследование

Индекс потребительских настроений украинцев в августе вырос на 1,3 пункта и составил 84,9. Об этом свидетельствуют данные исследования Info Sapiens «Потребительские настроения в Украине».

Индекс потребительских настроений украинцев в августе вырос на 1,3 пункта и составил 84,9.
Фото: pixabay.com

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«В августе наблюдается продолжение тенденции на стабилизацию индекса потребительских настроений. Мы видим незначительный рост индекса. Кроме этого, происходит несущественный рост как индекса текущего положения, так и индекса экономических ожиданий. Население Украины получше оценивает собственное материальное положение и ожидает положительных изменений», — отметили аналитики.

В частности, Индекс текущего положения вырос и составляет 56,7, что на 2,2 пункта выше уровня этого показателя в июле. Составляющие этого индекса претерпели следующие изменения:

  • индекс текущего личного материального положения составил 50, что на 1,9 пункта выше показателя в июле;
  • индекс целесообразности крупных покупок вырос на 2,4 пункта и установился на отметке 63,3.

В то же время, Индекс экономических ожиданий в июне вырос на 0,7 пункта и составляет 103,7. Динамика составляющих этого индекса выглядит так:

  • индекс ожидаемых изменений личного материального положения (х2) составляет 100,5 п., что на 4,2 п. выше уровня этого показателя в июле;
  • индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года (х3) вырос на 1,2 п. и составляет 88,2 п.;
  • индекс ожидаемого развития экономики страны в ближайшие 5 лет (х4) уменьшился на 3,3 п. по сравнению с прошлым месяцем и составляет 122,2 п.

В августе показатель индекса ожидаемой динамики безработицы снизился на 3 пункта и составляет 124,3. Индекс инфляционных ожиданий вырос на 2,2 и составил 182,6 пункта.

Индекс девальвационных ожиданий вырос на 5,1 пункта и составляет 144,2.

Источник: Минфин
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