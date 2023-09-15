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15 сентября 2023, 12:36 Читати українською

SWIFT тестирует международные расчеты в CBDC, CoinEx после взлома обещает компенсацию: что нового на крипторынке

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

SWIFT тестирует международные расчеты в CBDC с тремя центробанками

Международная система трансграничных платежей SWIFT подключила центробанки трех стран ко второму этапу пилотного тестирования совместимости традиционных систем с CBDC (цифровая валюта центробанков).

В число участников вошли три центральных банка и органы денежно-кредитного регулирования, включая Валютное управление Гонконга (HKMA) и Национальный банк Казахстана. Они интегрировали решение со своей собственной инфраструктурой для прямого тестирования.

«Мы сосредоточены на вопросах совместимости — обеспечении того, чтобы новые цифровые валюты могли беспрепятственно сосуществовать друг с другом, а также с бумажными валютами и платежными системами», — отметили в SWIFT.

SWIFT также инициировала второй этап тестирования в «песочнице», в ходе которого коммерческие банки, центральные банки и представители инфраструктуры финансовых рынков изучают дополнительные варианты использования, включая триггерные платежи для цифровых торговых платформ, модели обмена валют, механизмы доставки и оплаты и сохранения ликвидности.

Резервный банк Австралии, Deutsche Bundesbank, HKMA, Банк Таиланда и CLS входят в расширенную группу из более чем 30 ведущих финучреждений на втором этапе.

В первом этапе «песочницы» приняли участие восемнадцать центральных и коммерческих банков.

CoinEx пообещала 100% компенсацию пострадавшим пользователям

Криптовалютная биржа СoinEx пообещала полную компенсацию потерь пользователям, пострадавшим от недавнего взлома площадки. Об этом сообщили представители торговой платформы в комментарии ForkLog.

12 сентября аналитики PeckShield обнаружили «подозрительный отток» средств из CoinEx. В тот же день команда биржи отреагировала на инцидент в X.

Согласно заявлению CoinEx, система контроля рисков обнаружила аномальное выводы средств с нескольких адресов горячих кошельков. Биржа пообещала 100% компенсацию любых потерь, связанных со взломом.

Согласно заявлению CoinEx, система контроля рисков обнаружила аномальное выводы средств с нескольких адресов горячих кошельков. Биржа пообещала 100% компенсацию любых потерь, связанных со взломом.

CoinEx сообщила, что служба безопасности криптобиржи отслеживает похищенные средства.

Binance запустила программу «Anti-Scam Ninja» для пользователей P2P-платформы

Криптовалютная биржа Binance сделала доступной программу «Anti-Scam Ninja» для всех пользователей P2P-платформы.

Клиенты торговой площадки смогут сообщать о подозрительном поведении других участников рынка и получать ваучер на $5 за каждое подтвержденное мошенничество.

Для участия необходимо через форму Binance Survey отправить сообщение на английском языке о подозрительной активности на Binance P2P. Пользователю следует указать свой email, User ID и предоставить доказательства мошенничества.

Команда Binance P2P рассматривает сообщения в течение 28 рабочих дней.

«Три лучших Super Ninjas с наибольшим количеством проверенных отчетов получат дополнительно ваучеры на 50 USDT», — заявили представители компании.

Возможные варианты скама на P2P:

  • фейковый представитель службы поддержки клиентов;
  • поддельные квитанции;
  • фейковые email/SMS;
  • мошенничество с параллельными ордерами (афера «Треугольник»).

Программа будет длиться с 14 сентября по 13 ноября.

Треть похищенных хакерами из КНДР криптовалют добыты за две атаки

По состоянию на 14 сентября киберпреступники из Северной Кореи украли $340,4 млн, причем треть этой суммы они получили в результате всего двух атак. Об этом заявили аналитики Chainalysis.

По их оценке, текущие потери для криптоиндустрии от действий северокорейских хакеров сократились на 80% — в 2022 году они похитили рекордные $1,65 млрд.

Тем не менее динамика атак вызывает опасение экспертов. За последние 10 дней группировка Lazarus Group взломала беттинговую платформу Stake на $40 млн и биржу CoinEx на $55 млн.

По мнению аналитиков, буквально один крупный взлом отделяет индустрию от того, чтобы пересечь порог украденных средств в миллиард долларов в 2023 году.

Chainalysis также обнаружила, что с 2021 года северокорейские хакеры стали больше полагаться на некоторые российские биржи и криптовалютные миксеры для отмывания незаконных средств.

В Chainalysis полагают, что усиленные проверки смарт-контрактов усложнят жизнь хакерам.

Источник: Минфин
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