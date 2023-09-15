Рынки растут на фоне успешного IPO Arm Holdings и сильных экономических данных из Китая: что нужно знать утром

Американские индексы выросли в четверг

S&P 500 и высокотехнологичный Nasdaq прибавили 0,8%, а индекс Dow Jones — 0,9%.

Настроения на рынке были поддержаны крупнейшим за почти два года IPO британского разработчика Arm Holdings. В первый день биржевых торгов акции компании, которые теперь торгуются на бирже Nasdaq, выросли примерно на 25%.

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Рынки Азии растут

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос сегодня примерно на 0,9%, японский Nikkei и южнокорейский Kospi прибавили 1,3%, сингапурский STI увеличился примерно на 1%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng выросли на 0,3% и 1,7% соответственно.

Все из-за лучших, чем ожидалось, экономических данных из Китая, которые усилили надежды на то, что кампании по росту процентных ставок крупнейшими центральными банками мира подошли к концу.

Розничные продажи и промышленное производство Китая в августе оказались лучше ожиданий

По данным Национального бюро статистики Китая, в августе розничные продажи в стране выросли на 4,6% в годовом исчислении, что оказалось лучше ожиданий опрошенных Reuters экономистов, которые прогнозировали рост на 3%.

Кроме этого, промышленное производство в стране выросло на 4,5% в августе по сравнению с прошлым годом, что также оказалось лучше прогноза в 3,9%.

Последние данные по росту промышленного производства и розничных продаж в Китае характеризуют незначительное улучшение экономической ситуации в стране, сообщает CNBC News.

Между тем уровень безработицы в городах Китая практически не изменился и составил 5,2%. При этом статистическое бюро страны вновь не сообщило об уровне безработицы среди китайской молодежи.

Цени на нефть превысили $90 за баррель впервые с начала года

В ходе сегодняшних торгов фьючерсы на Brent выросли на 0,7%, до $94,32 за баррель, а контракты на WTI увеличились на 0,8%, до $90,87. Оба показателя выросли примерно на 4% с начала недели и находятся на максимумах с ноября прошлого года.

Сегодня цены на нефть продолжили рост на фоне лучших, чем ожидалось, экономических данных из Китая, а также сообщений о рекордном потреблении нефти в стране. Все это укрепило мнение участников рынка о том, что спрос со стороны второго по величине потребителя сырой нефти в мире продолжит расти.

Уоррен Баффет продает акции HP

Согласно последнему отчету Berkshire Hathaway, поданному в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), компания Уоррена Баффета продала на этой неделе акций HP на сумму около $158,5 млн. После этой продажи доля владения Berkshire в HP снизилась с 12,3% до 11,7%.

Fox News связывает последнюю продажу акций HP Уорреном Баффетом с падением продаж компании в этом году. За первые три квартала 2023 финансового года HP получила в общей сложности $39,9 млрд выручки, что примерно на 17% меньше, чем $48,1 млрд, за тот же период прошлого года.

Между тем в четверг на фоне последних новостей стоимость акций HP упала примерно на 2%.