Украина и Молдова продлили «транспортный безвиз»

Украина и Молдова согласовали продление соглашения о либерализации грузоперевозок между странами до конца 2025 года. Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

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Соглашение предусматривает возможность производить двусторонние и транзитные перевозки автомобильным транспортом без специальных разрешений.

«Возможность беспрепятственно выполнять грузовые перевозки через территорию Молдовы является одним из инструментов налаживания и наращивания наших экспортных возможностей. Отдельно также работаем вопрос верификации всех автобусных маршрутов между нашими странами и упрощение процедуры их открытия перевозчиками», — заявил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Предварительное соглашение о либерализации грузовых перевозок было подписано в августе 2022 года до конца этого года и предусмотрена возможность продления по соглашению сторон.

Напомним

В конце августа Украина согласовала «транспортный безвиз» с Норвегией. Речь идет о возможности производить грузовые перевозки без разрешений для грузовиков стандарта Евро-5 и выше. В целом, украинские перевозчики имеют упрощенные условия грузоперевозок в 35 стран Европы.