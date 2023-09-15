За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 470 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 271 440 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 14 сентября: 470 российских оккупантов, 13 танков и 17 БПЛА
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- личного состава — около 271440 (+470) человек,
- танков — 4612 (+13) ед,
- боевых бронированных машин — 8814 (+4) ед,
- артиллерийских систем — 5972 (+28) ед,
- РСЗО — 774 (+5) ед,
- средства ПВО — 521 (+4) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4714 (+17),
- крылатые ракеты — 1455 (+0),
- корабли/катера — 20 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 8492 (+34) ед,
- специальная техника — 889 (+0).
Источник: Минфин
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