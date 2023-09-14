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14 сентября 2023, 19:42 Читати українською

Табачный гигант British American Tobacco ушел из россии

Один из крупнейших мировых производителей табачных изделий — британский British American Tobacco (ОАО) объявил о завершении продажи своего бизнеса в россии и Беларуси. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Один из крупнейших мировых производителей табачных изделий — британский British American Tobacco (ОАО) объявил о завершении продажи своего бизнеса в россии и Беларуси.

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Что известно

«Мы завершили продажу нашего российского и белорусского бизнеса. Продажа была произведена в соответствии с местным и международным законодательством и после получения всех необходимых разрешений», — отмечается в сообщении.

Напомним

British American Tobacco plc (BAT) объявила о решении уйти с российского рынка еще в марте 2022 года.

Среди крупнейших табачных корпораций из россии пошла только Imperial Brands, производитель сигарет Gauloises и Davidoff, продав свой бизнес в этой стране за 463 миллиона фунтов стерлингов.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
Smehue4ki
Smehue4ki
14 сентября 2023, 21:30
#
Нарешті
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
14 сентября 2023, 22:43
#
Але цигарки їхні продаватимуться…
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