Табачный гигант British American Tobacco ушел из россии

Один из крупнейших мировых производителей табачных изделий — британский British American Tobacco (ОАО) объявил о завершении продажи своего бизнеса в россии и Беларуси. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

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Что известно

«Мы завершили продажу нашего российского и белорусского бизнеса. Продажа была произведена в соответствии с местным и международным законодательством и после получения всех необходимых разрешений», — отмечается в сообщении.

Напомним

British American Tobacco plc (BAT) объявила о решении уйти с российского рынка еще в марте 2022 года.

Среди крупнейших табачных корпораций из россии пошла только Imperial Brands, производитель сигарет Gauloises и Davidoff, продав свой бизнес в этой стране за 463 миллиона фунтов стерлингов.