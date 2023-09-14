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14 сентября 2023, 18:46 Читати українською

Дефицит внешней торговли товарами за семь месяцев вырос в 3 раза — Госстат

Отрицательное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-июле 2023 года выросло втрое по сравнению с аналогичным периодом 2022 года — до $13,88 млрд с $4,32 млрд. Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает Интерфакс-Украина.

Отрицательное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-июле 2023 года выросло втрое по сравнению с аналогичным периодом 2022 года — до $13,88 млрд с $4,32 млрд.
Фото:depositphotos

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Что изменилось

По данным Госстата, экспорт товаров из Украины за указанный период по сравнению с январем-июлем 2022 года сократился на 14,7% — до $21,8 млрд, в то время как импорт вырос на 19,4% — до $35,67 млрд.

Госстат уточнил, что в июле 2023 года по сравнению с июнем сезонно скорректированный объем экспорта сократился на 11,7% — до $2,67 млрд, а импорта — вырос на 1,7%, до $5,13 млрд.

Читайте: Дефицит внешней торговли Украины товарами с начала года вырос в четыре раза

Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в июле 2023 года было отрицательным и составило $2,46 млрд, тогда как в предыдущем месяце оно также было отрицательным — $2,02 млрд.

Ранее сообщалось, что отрицательное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-июне 2023 года выросло в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года — до $11,04 млрд с $2,58 млрд.

Источник: Минфин
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