К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 30 копеек в покупке и 29 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 14 сентября: Евро на межбанке подешевел на 30 копеек
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Открытие 14 сентября
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Закрытие 14 сентября
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Изменения
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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39,29/39,67
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38,99/39,38
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30/29
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,75−38,30 грн. Евро покупают за 40,60 грн., а продают за 41,30 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,15−38,25, евро — 41,00−41,18 грн.
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Источник: Минфин
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