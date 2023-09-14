Курс валют на вечер 14 сентября: Евро на межбанке подешевел на 30 копеек

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 30 копеек в покупке и 29 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 14 сентября Закрытие 14 сентября Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 39,29/39,67 38,99/39,38 30/29

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,75−38,30 грн. Евро покупают за 40,60 грн., а продают за 41,30 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,15−38,25, евро — 41,00−41,18 грн.

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