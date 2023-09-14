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14 сентября 2023, 13:41 Читати українською

Венгрия обвиняет Украину в росте инфляции

Повышение Украиной платы за транзит российской нефти в Венгрию повлекло за собой рост цен на топливо, что прибавило к значению инфляции 0,5% в стране. Об этом на брифинге для СМИ заявил руководитель аппарата премьер-министра Виктора Орбана — Гергели Гуйяш, передает Reuters.

Повышение Украиной платы за транзит российской нефти в Венгрию повлекло за собой рост цен на топливо, что прибавило к значению инфляции 0,5% в стране.
Фото: depositphotos

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Нашли виновного

По словам Гуйяша, «повышение транзитного сбора идет вопреки всем ориентирам и рекомендациям».

«Есть некоторые тревожные признаки, которые в основном связаны с более высокими, чем раньше, ценами на топливо. Основной причиной этого является то, что нам приходится импортировать топливо в пять раз дороже по трубопроводу через территорию Украины. Повышение транзитного тарифа противоречит всем критериям и рекомендациям», — заявил он.

Как отмечает Reuters, в августе годовая инфляция в Венгрии замедлилась до 16,4% с более чем 25% в первом квартале. Но оказалась несколько выше ожиданий.

Читайте: ЕЦБ прогнозирует более 3% инфляции в еврозоне в следующем году

Это отразилось на потреблении, поскольку реальная заработная плата в Венгрии в этом году упала, вопреки значительному повышению зарплат.

В то же время Венгрия по-прежнему ожидает, что инфляция упадет до однозначных цифр до конца этого года, вероятно, в ноябре. Просто несколько позже, чем ожидалось раньше.

Напомним

Европейский центральный банк (ЕЦБ) ожидает, что инфляция в еврозоне в следующем году останется выше 3%, что усугубляет аргументы в пользу десятого подряд повышения процентной ставки.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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mantis05
mantis05
14 сентября 2023, 15:31
#
Гайд по педалированию страной: хвастаешься что сильный, красивый и умный. Попутно клянчишь деньги в фонде поддержки ЕС, получаешь их в обмен на обещания реформ, особенно с ПФ и коррупцией. Ничего не делаешь, улыбаешься. Потом смотришь как вся ЕС корчится без газа и нефти и как всё дорожает, довольно урча что такой продуманный и рашке вовремя поднюхал. Радуешься что форинт к евро растёт. Гений! Молодец! Потом министр экономики такой: любезный, тут такое дело: средний зарплаты в форинтах падают по всей стране, при том даже больше чем кросс-курс к евро, и это ещё нам по хребту не дали за недобросовестную конкуренцию. Шеф, что делать? мы госсектор вскормили за донатный бабос от ЕС, и теперь не можем всех прям выгнать- это же лохторат наш, а ЕС новое бабло на них не даёт?
Пьеса: всех переиграл, мадьяр эдишн.
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