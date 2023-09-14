Венгрия обвиняет Украину в росте инфляции

Повышение Украиной платы за транзит российской нефти в Венгрию повлекло за собой рост цен на топливо, что прибавило к значению инфляции 0,5% в стране. Об этом на брифинге для СМИ заявил руководитель аппарата премьер-министра Виктора Орбана — Гергели Гуйяш, передает Reuters.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости Нашли виновного По словам Гуйяша, «повышение транзитного сбора идет вопреки всем ориентирам и рекомендациям».

«Есть некоторые тревожные признаки, которые в основном связаны с более высокими, чем раньше, ценами на топливо. Основной причиной этого является то, что нам приходится импортировать топливо в пять раз дороже по трубопроводу через территорию Украины. Повышение транзитного тарифа противоречит всем критериям и рекомендациям», — заявил он.

Как отмечает Reuters, в августе годовая инфляция в Венгрии замедлилась до 16,4% с более чем 25% в первом квартале. Но оказалась несколько выше ожиданий.

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Это отразилось на потреблении, поскольку реальная заработная плата в Венгрии в этом году упала, вопреки значительному повышению зарплат.

В то же время Венгрия по-прежнему ожидает, что инфляция упадет до однозначных цифр до конца этого года, вероятно, в ноябре. Просто несколько позже, чем ожидалось раньше.

Напомним

Европейский центральный банк (ЕЦБ) ожидает, что инфляция в еврозоне в следующем году останется выше 3%, что усугубляет аргументы в пользу десятого подряд повышения процентной ставки.