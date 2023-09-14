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14 сентября 2023, 13:12 Читати українською

Украина получит от США еще один грант в размере $1,25 миллиарда

Украина получит грант в размере $1,25 млрд от США в рамках проекта Всемирного банка «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» (PEACE in Ukraine). Соответствующий протокол переговоров по привлечению гранта в госбюджет подписала заместитель министра финансов Ольга Зыкова, передает пресс-служба Минфина.

Украина получит грант в размере $1,25 млрд от США в рамках проекта Всемирного банка «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» (PEACE in Ukraine).
Фото: mof.gov.ua

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Куда направят средства

Отмечается, что средства будут направлены на поддержку незащищенных слоев населения, а также тех, кто работает на обеспечение выполнения функций государства и предоставления образовательных и медицинских услуг — государственных служащих, педагогов, медиков, работников служб первого реагирования.

Благодаря проекту PEACE in Ukraine Министерство финансов Украины привлекло грантов и займов на общую сумму $19,5 млрд и 1,44 млрд евро, из которых $17,97 млрд — гранты.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Genna Smatko
Genna Smatko
14 сентября 2023, 13:19
#
В нас самі незахищені це чиновники бо скільки грошей не крадуть їм все мало не вистачає бідненьким на їжу. Воювати не йдуть бо дуже хворі на голову, а таким автомат не можна давати.
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