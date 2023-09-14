Украина получит грант в размере $1,25 млрд от США в рамках проекта Всемирного банка «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» (PEACE in Ukraine). Соответствующий протокол переговоров по привлечению гранта в госбюджет подписала заместитель министра финансов Ольга Зыкова, передает пресс-служба Минфина.
Украина получит от США еще один грант в размере $1,25 миллиарда
►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Куда направят средства
Отмечается, что средства будут направлены на поддержку незащищенных слоев населения, а также тех, кто работает на обеспечение выполнения функций государства и предоставления образовательных и медицинских услуг — государственных служащих, педагогов, медиков, работников служб первого реагирования.
Благодаря проекту PEACE in Ukraine Министерство финансов Украины привлекло грантов и займов на общую сумму $19,5 млрд и 1,44 млрд евро, из которых $17,97 млрд — гранты.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Комментарии - 1