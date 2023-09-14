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14 сентября 2023, 11:41 Читати українською

​​Рынки оценивают данные по инфляции в США, а число банкротств в мире на максимумах: что нужно знать утром

Главные новости зарубежных рынков к этому утру.

Главные новости зарубежных рынков к этому утру.
Фото: depositphotos

Фондовые индексы США завершили среду разнонаправленно

S&P 500 вырос на 0,1%, высокотехнологичный Nasdaq увеличился на 0,3%, а индекс Dow Jones снизился на 0,2%.

На настроения Уолл-стрит повлияли свежие данные по потребительской инфляции в США, которые могут сказаться на дальнейших действиях американского регулятора относительно процентных ставок.

Отчет Бюро статистики труда США показал больший, чем ожидалось, скачок инфляции в прошлом месяце: цены в стране выросли на 0,6% в месячном исчислении и на 3,7% в годовом исчислении. Экономисты, опрошенные Dow Jones, ожидали роста инфляции до 3,6% в годовом выражении.

По мнению экспертов, последний скачок инфляции в США был вызван недавним ростом цен на энергоносители.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос сегодня на 0,5%, японский Nikkei прибавил 1,2%, южнокорейский Kospi подорожал на 0,9%, сингапурский STI увеличился на 0,5%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,1%, а гонконгский Hang Seng снизился на 0,2%.

Азиатские фондовые индексы в основном выросли в четверг, поскольку инвесторы в регионе полагают, что незначительный рост инфляции в США вряд ли приведет к повышению процентных ставок в стране.

В августе корпоративные дефолты достигли рекордного уровня с 2009 года

По данным S&P Global, по состоянию на конец августа 2023 года глобальное количество корпоративных дефолтов подскочило до 107.

При этом только в августе было зафиксировано 16 дефолтов, что является самым высоким месячным показателем с 2009 года, когда в мире бушевал глобальный экономический кризис.

Между тем большинство дефолтов в августе произошло в США и Европе, где наблюдался заметный рост числа корпоративных банкротств по сравнению с предыдущим месяцем.

В S&P Global также отметили, что на сектор средств массовой информации и развлечений приходится треть дефолтов в США и 25% от общего числа банкротств в августе.

J.P. Morgan: индекс S&P 500 переоценен

По мнению аналитиков из крупнейшего американского банка, после большого ралли фондового рынка США в этом году дальнейший рост рынка акций может оказаться под давлением из-за высоких процентных ставок.

В J.P. Morgan также отметили, что индекс S&P 500 переоценен, если исключить фискальное стимулирование во время и после пандемии COVID-19, а также «пузырь» в высокотехнологичном секторе США.

Еще одним встречным ветром для дальнейшего роста индекса S&P 500 эксперты называют растущий глобальный долг.

Источник: Минфин
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