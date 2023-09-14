За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 620 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 270 970 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 13 сентября: 620 российских оккупантов, 15 танков и 47 БПЛА
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Потери врага
личного состава — около 270970 (+620) человек,
танков — 4599 (+15) ед,
боевых бронированных машин — 8810 (+18) ед,
артиллерийских систем — 5944 (+42) ед,
РСЗО — 769 (+3) ед,
средства ПВО — 517 (+0) ед,
самолетов — 315 (+0) ед,
вертолетов — 316 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 4697 (+47),
крылатые ракеты — 1455 (+0),
корабли /катера — 20 (+1) ед,
подлодки — 1 (+1) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 8458 (+14) ед,
специальная техника — 889 (+5).
Источник: Минфин
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