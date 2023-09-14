ЕС разместил облигации на сумму 5 млрд евро. Часть денег отдадут Украине

Еврокомиссия разместила облигации от имени ЕС на сумму 5 млрд евро . Часть привлеченных средств по программе Макрофинансовая помощь+ будет направлена на макрофинансовую помощь Украине. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Еврокомиссии.

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Размещение облигаций

Спрос на эти семилетние облигации под 3,125% превысил предложение более чем в девять раз. Инвесторы разместили заявки на 46 млрд евро.

В рамках этой программы Еврокомиссия уже выделила Украине 12 млрд евро, еще 1,5 млрд запланировано на конец сентября. В целом в 2023 году Украина получит 18 млрд евро.

Напомним

Это уже девятый выпуск облигаций Еврокомиссией в этом году. Во второй половине 2023 года Еврокомиссия выпустит облигации на общую сумму 40 млрд евро.