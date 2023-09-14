Налоговая увеличила перечисление в бюджет от акциза

В общий фонд госбюджета Украины в августе 2023 года поступил акцизный налог с произведенных в Украине и ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров (продукции) в сумме 10 млрд грн. Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

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Поступление в бюджет

По данным ГНС, 10 млрд грн поступлений акцизного налога составляют 120,3% показателя доходов, доведенного Министерством финансов (дополнительно поступило 1,7 млрд грн), и на 2,3 млрд грн, или на 29,5%, превышает поступление в августе. в прошлом году.

Отмечается, что выполнение показателей доходов достигнуто за счет дополнительных поступлений из производимых в Украине товаров, в частности, табачных изделий — на 1,6 млрд грн (139,3% доказанной задачи и +27,8% к августу прошлого года), ликероводочной продукции — на 0,4 млрд грн (211,7% доказанного показателя доходов и +6,9% больше уровня прошлого года).

Кроме того, за счет переноса на производителей и импортеров табачных изделий, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, обязанности уплаты 5% акцизного налога по розничной продаже табачных изделий существенно увеличились доходы местных бюджетов по этому налогу.

Так, в январе — августе 2023 среднемесячная сумма уплаты 5% акцизного налога производителями и импортерами составляет 638 млн грн, что в 2,6 раза больше среднемесячных показателей января — апреля 2022 года.