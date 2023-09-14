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14 сентября 2023, 8:59 Читати українською

Налоговая увеличила перечисление в бюджет от акциза

В общий фонд госбюджета Украины в августе 2023 года поступил акцизный налог с произведенных в Украине и ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров (продукции) в сумме 10 млрд грн. Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

В общий фонд госбюджета Украины в августе 2023 года поступил акцизный налог с произведенных в Украине и ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров (продукции) в сумме 10 млрд грн.
Фото:depositphotos

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Поступление в бюджет

По данным ГНС, 10 млрд грн поступлений акцизного налога составляют 120,3% показателя доходов, доведенного Министерством финансов (дополнительно поступило 1,7 млрд грн), и на 2,3 млрд грн, или на 29,5%, превышает поступление в августе. в прошлом году.

Отмечается, что выполнение показателей доходов достигнуто за счет дополнительных поступлений из производимых в Украине товаров, в частности, табачных изделий — на 1,6 млрд грн (139,3% доказанной задачи и +27,8% к августу прошлого года), ликероводочной продукции — на 0,4 млрд грн (211,7% доказанного показателя доходов и +6,9% больше уровня прошлого года).

Кроме того, за счет переноса на производителей и импортеров табачных изделий, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, обязанности уплаты 5% акцизного налога по розничной продаже табачных изделий существенно увеличились доходы местных бюджетов по этому налогу.

Так, в январе — августе 2023 среднемесячная сумма уплаты 5% акцизного налога производителями и импортерами составляет 638 млн грн, что в 2,6 раза больше среднемесячных показателей января — апреля 2022 года.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
14 сентября 2023, 9:27
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Наполняем бюджет за счет алкоголиков из среднего класса и курильшиков с доходом позволяющим покупать пачку сигарет за (условно)100 гривен
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SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
14 сентября 2023, 10:23
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А то погано?
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kadaad1988
kadaad1988
14 сентября 2023, 11:17
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А поднятие акциза на топливо, за счет чего дорожает все для самого последнего пенсионера?! Сделать прогрессивное налогообложение и наконец-то покончить с мошенническим единым налогом для фопов — слабо???
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