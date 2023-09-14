Отличная новость для украинцев, находящихся за границей. ПУМБ предлагает новую услугу — доставка пластиковых карт за пределы Украины. Если нужна банковская карта, ее можно заказать через мобильное приложение ПУМБ Online.
ПУМБ доставляет карты по всему миру
Как заказать карту от ПУМБ за границей?
Для заказа карты достаточно написать в чат ПУМБ Online и указать адрес доставки. Доставка пластиковой карты в любую страну мира (кроме рб и рф) — в течение 10−30 дней, партнер услуги — Укрпошта.
Услугой доставки пластиковых карт могут воспользоваться как существующие, так и новые клиенты банка. Для этого нужно зарегистрироваться в онлайн-приложении банка и заказать пластиковую карту всеКАРТА в любой уголок планеты.
Сколько стоит доставка?
200 гривен, независимо от расстояния. О способе оплаты беспокоиться не нужно — сумма будет автоматически списана с текущего счета ПУМБ при заказе карты.
Заказывайте карту всеКАРТА от ПУМБ, где бы вы ни находились, а банк позаботится, о кратчайших сроках доставки, комфорте и удобстве клиентов. Подробная информация о тарифах и условиях всеКАРТА от ПУМБ — на сайте.
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