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14 сентября 2023, 14:46 Читати українською

ПУМБ доставляет карты по всему миру

Отличная новость для украинцев, находящихся за границей. ПУМБ предлагает новую услугу — доставка пластиковых карт за пределы Украины. Если нужна банковская карта, ее можно заказать через мобильное приложение ПУМБ Online.

Как заказать карту от ПУМБ за границей?

Для заказа карты достаточно написать в чат ПУМБ Online и указать адрес доставки. Доставка пластиковой карты в любую страну мира (кроме рб и рф) — в течение 10−30 дней, партнер услуги — Укрпошта.

Услугой доставки пластиковых карт могут воспользоваться как существующие, так и новые клиенты банка. Для этого нужно зарегистрироваться в онлайн-приложении банка и заказать пластиковую карту всеКАРТА в любой уголок планеты.

Сколько стоит доставка?

200 гривен, независимо от расстояния. О способе оплаты беспокоиться не нужно — сумма будет автоматически списана с текущего счета ПУМБ при заказе карты.

Заказывайте карту всеКАРТА от ПУМБ, где бы вы ни находились, а банк позаботится, о кратчайших сроках доставки, комфорте и удобстве клиентов. Подробная информация о тарифах и условиях всеКАРТА от ПУМБ — на сайте.

Источник: Минфин
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