Кабмин ввел запрет на отправку некоторых предметов по почте. В случае обнаружения большинство из них будут изыматься. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабмина.
Кабмин запретил пересылать по почте ряд предметов: список
Решение Кабмина касается всех почтовых операторов страны. Таким образом, Украиной запрещается пересылать, в частности:
- национальную и иностранную валюту;
- пищевые продукты, срок годности которых не превышает 10 дней;
- алкогольные напитки с содержанием этилового спирта более 8,5%, табачные изделия, жидкости, используемые в электронных сигаретах, на которых отсутствуют акцизные марки;
- оружие, легковоспламеняющиеся или другие опасные вещества, токсичные и радиоактивные вещества, ртуть, кислоты, ядовитые, едкие вещества;
- животных и ядовитые растения;
- технические средства негласного получения информации,
- биологические агенты.
В то же время в международных почтовых отправлениях запрещается пересылать:
- огнестрельное оружие всех видов,
- основные части оружия,
- устройства отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам металлическими снарядами несмертельного действия,
- патроны к ним,
- холодное оружие и другие предметы, специально предназначенные для нападения и обороны (кастеты, стилеты, баллончики с жидкостью паралитического действия), боевые припасы, средства инициирования взрыва,
- взрывчатые вещества или взрывчатые устройства,
- легковоспламеняющиеся или другие опасные вещества,
- наркотические средства,
- психотропные вещества,
- прекурсоры,
- радиоактивные вещества,
- паспорт, трудовую книгу и ряд документов,
- токсичные вещества, ртуть, кислоты, ядовитые, едкие вещества.
«В случае обнаружения в почтовых отправлениях предметов и веществ, запрещенных для пересылки, оператор почтовой связи возвращает их отправителю или принимает меры к их изъятию в соответствии с этим порядком», — говорится в постановлении.
Источник: Минфин
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