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13 сентября 2023, 19:27 Читати українською

Кабмин запретил пересылать по почте ряд предметов: список

Кабмин ввел запрет на отправку некоторых предметов по почте. В случае обнаружения большинство из них будут изыматься. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабмина.

Кабмин ввел запрет на отправку некоторых предметов по почте.

Решение Кабмина касается всех почтовых операторов страны. Таким образом, Украиной запрещается пересылать, в частности:

  • национальную и иностранную валюту;
  • пищевые продукты, срок годности которых не превышает 10 дней;
  • алкогольные напитки с содержанием этилового спирта более 8,5%, табачные изделия, жидкости, используемые в электронных сигаретах, на которых отсутствуют акцизные марки;
  • оружие, легковоспламеняющиеся или другие опасные вещества, токсичные и радиоактивные вещества, ртуть, кислоты, ядовитые, едкие вещества;
  • животных и ядовитые растения;
  • технические средства негласного получения информации,
  • биологические агенты.

В то же время в международных почтовых отправлениях запрещается пересылать:

  • огнестрельное оружие всех видов,
  • основные части оружия,
  • устройства отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам металлическими снарядами несмертельного действия,
  • патроны к ним,
  • холодное оружие и другие предметы, специально предназначенные для нападения и обороны (кастеты, стилеты, баллончики с жидкостью паралитического действия), боевые припасы, средства инициирования взрыва,
  • взрывчатые вещества или взрывчатые устройства,
  • легковоспламеняющиеся или другие опасные вещества,
  • наркотические средства,
  • психотропные вещества,
  • прекурсоры,
  • радиоактивные вещества,
  • паспорт, трудовую книгу и ряд документов,
  • токсичные вещества, ртуть, кислоты, ядовитые, едкие вещества.

«В случае обнаружения в почтовых отправлениях предметов и веществ, запрещенных для пересылки, оператор почтовой связи возвращает их отправителю или принимает меры к их изъятию в соответствии с этим порядком», — говорится в постановлении.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Три літри
Три літри
13 сентября 2023, 19:40
#
Знов заборонили пересилати паспорт?

У нас лише один поштовий оператор — Укрпошта.
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