Торговую марку обанкротившегося сервиса доставки Rocket продали за 87 тысяч гривен

По итогам аукциона по продаже имущества обанкротившейся компании «Рокет Деливери» удалось продать девять торговых марок компании. В частности, бренд Rocket был продан за 87,1 тыс. грн, сообщает Forbes .

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Кто приобрел

Покупателем бренда стал предприниматель Андрей Костин, владелец компаний «Курорты Закарпатья», «Андалусия Груп», «Текстиль-Эко» и ОО «МПС Рейсинг Тим»

Костин также прибавил бренды «Ракета Вовремя», «Вчасно.Тепло.Ресторанно», «Ракета Ресторанно», «Ракета Тепло», «R», «Raketa», «R Pакета» и «R Raketa».

Начальная цена продажи лота составила 3,6 млн грн, аукцион проходил по голландской модели, то есть с понижением цены. Участие в нем приняли двое участников.

Напомним

23 февраля 2022 года компания объявила о прекращении работы в Европе с тем, чтобы сконцентрироваться на бизнесе в Украине. Однако уже 24 февраля того же года компания объявила о приостановлении работы в Украине в связи с введением военного положения, а через месяц объявила о прекращении деятельности.