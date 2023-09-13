Ликвидация ПАО «Коммерческий банк «Союз» завершена, в госреестр внесена запись о прекращении банка как юридического лица. Об этом сообщила пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Фонд гарантирования завершил ликвидацию банка «Союз»
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Отмечается, что в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований внесена запись о государственной регистрации прекращения Публичного акционерного общества «Коммерческий банк „Союз“ как юридического лица».
«Итак, ликвидация банка считается завершенной, а сам банк ликвидирован», — отметили в Фонде.
Полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц как ликвидатора АО «КБ «Союз» прекращены.
Источник: Минфин
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